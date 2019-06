Et si on s'organisait différemment à domicile ?

Aux Pays-Bas, une petite révolution a eu lieu à domicile avec la création de Buurtzorg par. Dans ce modèle innovant pour les soins infirmiers à domicile, les équipes travaillent en autonomie sur leur territoire, de manière coopérative, non minutée…Et ça fonctionne : 60 % d'arrêts de travail et 33 % de turnover en moins côté équipes, un coût par patient réduit de 40 %. Les équipes inspirées de l’ aventure Buurtzorg expliqueront le modèle et leur Indice d'Alignement Humain lors du prochain colloque approches non-médicamenteuses