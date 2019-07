Quand on a vécu des années loin de l’autre mais que les circonstances nous poussent à nouveau à partager un logement avec l’un de nos parents, la communication peut être parfois difficile, surtout quand la maladie s'en mêle... Pistes pour relancer les conversations.

Dans son livre Et si on se parlait à table ?, Fabrice Lacombe s’adresse avant tout aux parents de jeunes enfants. Reste que l’ouvrage donne des pistes intéressantes pour communiquer, échanger à tout âge.Il s’agit à la fois dedes enfants, qui ont « besoin de dire, d’être entendus, écoutés sans jugement » … comme nous tous.Avec une approche ludique, l’auteur propose. Les jeux sont classés en fonction de leur objectif principal : se développer personnellement, gérer les mécanismes de la communication, développer sa relation aux autres, renforcer les liens familiaux.Toutes les propositions ne sont pas adaptables avec des adultes âgés, fragiles. Mais d’autres peuvent tout à fait être transposées dans un contexte aidant/aidé.Ainsi, la proposition 13, qui consiste à instaurer une séance de relaxation quotidienne, après le dîner. Objectifs : apprendre à se détendre, apprendre à être tranquille en groupe et développer des liens apaisés.La 79 a quant à elle pour but de développer sa relation aux autres et de partager des échanges valorisants. La méthode est simple : l’un des convives choisit un objet dans la pièce, puis tous cherchent les raisons pour lesquelles cet objet est beau, même en passant par des formules désobligeantes.Des idées faciles à mettre en œuvre pour des échanges constructifs et intergénérationnelles.Dans un esprit similaire,propose 52 cartes à jouer qui visent à « favoriser l'échange, le partage et la transmission entre les générations ».Le principe est simple : il suffit de piocher une carte, sur laquelle est inscrite une question à laquelle chacun doit répondre tour à tour, en deux minutes.J’imagine les vêtements du futur, je raconte un jouet ou une peluche qui a accompagné mon enfance, je décris l’invention la meilleure de tous les temps… 52 prétextes pour lancer la discussion entre petits et grands, avec une approche basée sur la psychologie positive.Et si on se parlait à table ?Fabrice LacombeGéréso éditionMai 201919 euros14,99 euros