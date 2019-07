Système D : rafraîchir sa maison sans climatisation

Face aux fortes chaleurs, le climatiseur se montre redoutablement efficace… mais aussi coûteux et polluant : émetteurs de gaz à effet de serre, ces appareils jouent un rôle néfaste et contribuent au réchauffement climatique. Astuces pour rafraîchir son logement.

qui permet de faire baisser la température intérieure de plusieurs degrés. Comme l’air chaud monte, créer un courant d’air sur deux niveaux aide à la chasser vers l’extérieur. Pour ce faire, ouvrir une fenêtre au rez-de chaussée et une autre à l’étage, ou se servir des fenêtres de toit.: au lieu de brasser de l’air chaud, il vous enverra de l’air froid. Attention toutefois à ne pas rester à proximité car le ventilateur a tendance à augmenter le rythme cardiaque., avec des rideaux occultants ou du blanc d’Espagne, que vous pouvez vous procurer à la droguerie ou en grande surface de bricolage. Il est aussi possible d’opter pour des films occultants, anti-chaleur à coller sur les fenêtres (également disponibles en grande surface de bricolage).s après les avoir passés au congélateur : ils vont rafraîchir l’air qui entre à l’intérieur.: même en veille, les appareils électriques chauffent. De même, vous pouvez remplacer les ampoules électriques par des Led, plus durables et qui dégagent moins de chaleur.L’évaporation rendre l’air plus respirable. Il faudra cependant prendre garde à ne pas glisser.dormir dans une pièce orientée à l’est, dans un lit le plus près du sol possible.Mais canicule n’est pas forcément synonyme de réclusions. Retrouvez également cette semaine nos conseils pour trouver de la fraîcheur en ville.