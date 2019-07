Une consultation médicale pour les seniors gay ouvre à Paris

Pour pouvoir parler librement de leur sexualité, s’ils le souhaitent, à un médecin, les hommes homosexuels de plus de 50 ans disposent dorénavant d’une consultation dédiée à l’Hôtel-Dieu.

A l’initiative de l’ association GreyPride , une consultation médicale proposées aux seniors gay vient de voir le jour.En partenariat avec le centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) de l’Hôtel-Dieu (Paris IV), les personnes concernées pourront y rencontrer un« Les seniors sont trop souvent oubliés des dispositifs de prévention et de tous les sujets concernant leur santé sexuelle », souligne l’association.Cette consultation doit donc leur permettre deauprès de médecins avec qui il est possible d’échanger sur tous les sujets concernant la vie sexuelle.L’association souhaite mettre en place des consultations équivalentes pour les femmes et les personnes trans âgées, mais aussi réaliser une série de brochures au sujet de la santé des seniors LGBT+.Consultation avec le Dr Nicolas FoureurCeGIDD de l’Hôtel-Dieu, 1 place du parvis Notre-Dame, Paris IVLe mardi de 15h30 à 19h et le jeudi de 13h30 à 17hTéléphone : 01 42 34 88 54