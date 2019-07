Comment supporter la canicule en ville ?

Pollution, peu d’espaces verts, les vagues de chaleur sont souvent plus compliquées à vivre lorsqu’on habite en ville. En cette période de canicule, les grandes villes françaises ont pris les mesures nécessaires pour permettre à leur habitants de se rafraîchir. Petit tour de France des lieux pour fuir la chaleur.



Loin de la montagne, des forêts et de la mer, la quête de fraîcheur s’avère parfois ardue. Au-delà des musées, cinémas ou supermarchés, certaines mairies et quasiment tous les EHPAD disposent d’espaces rafraîchissants et ouverts à tous. Les églises et cathédrales constituent aussi une solution revigorante tout comme les parcs et points d’eau.



Pour trouver ces lieux fraîcheur, les mairies des plus grandes villes françaises ont mis à disposition des cartes interactives, guides ou applications.



Paris



La capitale est dotée de nombreux équipements permettant de lutter efficacement contre la chaleur. Pour les trouver facilement, la mairie de Paris a lancé une carte interactive recensant les piscines, fontaines, brumisateurs éphémères, les parcs…



La Ville propose aussi une application afin de repérer en temps réel les lieux frais à proximité.



Lyon



La deuxième ville de France propose aussi une carte interactive aux Lyonnais. Celle-ci recense les lieux et les parcours frais de la ville. Au total, ce sont 600 lieux où l’on peut se réfugier lors de fortes chaleur.



Marseille



Pendant cette période caniculaire, la mairie de la cité phocéenne liste les équipements sociaux disposant d’un espace climatisé.



Toulouse



La mairie propose aux Toulousains une carte repérant l’ensemble des bornes-fontaines présentes dans la ville rose.



Nantes



Faisant partie des villes les plus vertes de France, Nantes a publié une carte qui fait l’inventaire des quelques cent parcs et jardins ainsi que tous les équipements rafraîchissants de la ville.



Montpellier



Placée en vigilance orange, Montpellier dispose cependant de très nombreux points fraîcheur. La Ville rappelle les bonnes mesures à prendre en période caniculaire et propose plusieurs cartes interactives qui permettent de localiser facilement les lieux climatisés, points d'eau potable, piscines, jardins et parcs.