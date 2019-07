Aidant et famille : et quand l'aidant est l'employé de son proche ?

La question de Jacky O.



La réponse d’Agevillage





Un aidant peut-il être employé par son parent ? Peut-il refuser de communiquer aux autres membres de la famille sur son contrat de travail, la santé et la gestion des comptes du parent, alors qu'il n'a aucune délégation ou pouvoirs ?La situation d’aide peut engendrer des tensions au sein de la famille, d’autant plus quand l’un des aidants est rémunéré par son proche.Dans le cas d’une personne âgée en perte d’autonomie allocataire de l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie), il est en effet(sauf le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) pour assurer des heures d’aide à domicile.Ni l’aidant salarié de son proche, ni le proche employeur ne sont légalement tenus de communiquer sur le contenu duconclu : il s’agit d’une relation employé/employeur comme les autres., même chose : votre proche âgé est libre de partager les informations relatives à sa santé avec qui il le souhaite, et rien n’oblige l’aidant salarié à transmettre ces informations à d’autres membres de la famille.Les aides à domiciles professionnelles, si elles ne sont pas soumises au secret professionnel, sont toutefois juridiquement tenues à une obligation de discrétion.enfin, en l’absence de mesure de protection type tutelle ou curatelle, leur gestion relève de la personne âgée elle-même. Encore une fois, libre à chacun de parler – ou non - de l’état de ses finances…Concrètement, si la personne âgée titulaire du compte choisit d’informer un ou plusieurs membres de la famille de la gestion de ses comptes, libre à elle, mais rien n’oblige l’aidant-salarié de faire part de ces données à d’autres membres de la famille.Mais là encore, le tuteur ne doit des comptes qu’au juge , pas à la famille de la personne placée sous protection.Enfin,, le numéro national de luttre contre la maltraitance (physique, psychologique ou financière ) des personnes âgées.