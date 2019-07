Des avancées pour les droits des aidants

Entre les annonces d’Agnès Buzyn et l’élargissement du don de jour de congés, les droits des aidants continuent de progresser.

En 2018 déjà, des avancées avaient été obtenues, avec l’ouverture du don de jour de repos à tous les aidants salariés, et le lancement d’une expérimentation baluchonnage . Mais l’une des principales demandes, l’ indemnisation du congé de proche aidant , n’était pas d’actualité.Mais les annonces d’Agnès Buzyn la semaine dernière sont venues redonner espoir aux millions d’aidants qui travaillent.La ministre des Solidarités et de la Santé a en effet assuré mercredi dernier queLe projet de loi doit être présenté le 12 septembre. Rendez-vous, donc, à la rentrée pour en savoir plus.: personnel de l’administration centrale, des préfectures et sous-préfectures, forces de l’ordre, sécurité civile… Une instruction parue en juin ouvre en effet le don de jours de repos aux agents publics qui viennent en aide « à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, ou présentant un handicap », dans les mêmes conditions que les salariés du privé.