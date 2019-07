Prévention en cas de fortes chaleurs

Voici quelques conseils et recommandations pour prendre soin d’une personne âgée à domicile, ainsi que les aides proposées pour vous relayer en votre absence durant cette période de vacances.





Aider votre parent à mieux supporter un épisode de chaleur

Protéger son domicile de la chaleur :





Occulter les fenêtres de son domicile dès le matin et jusqu’au coucher du soleil.

Aérer au maximum pendant la nuit et à l’aube.

Limiter l’utilisation d’appareils électriques qui constituent des sources de chaleur.

Vérifier le bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur.







Se rafraîchir :





Se mouiller régulièrement, avec un brumisateur par exemple.

Appliquer des linges humides sur le visage.





Adapter son mode de vie :



Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et limiter les activités physiques. Porter des vêtements légers et amples, en coton.



Boire abondamment et adopter une alimentation adaptée :



S’hydrater sans attendre d’avoir soif et inciter à boire régulièrement (eau, tisane, jus de fruits, …).

Proposer une alimentation adéquate : soupes froides, crudités et fruits riches en eau (concombre, courgette, melon, pastèque, raisin, …), glaces.





Suivre l’état de santé :



Les fortes chaleurs peuvent aussi aggraver des maladies préexistantes. Si votre parent souffre d’une maladie chronique ou suit un traitement médicamenteux, pensez à consulter son médecin traitant afin qu’il vous donne les conseils nécessaires ou adapte éventuellement ce traitement.



Faire recenser votre parent auprès des services sociaux de sa commune :



Il bénéficiera ainsi d’une veille en votre absence et de visites à son domicile en cas d’épisodes de forte chaleur. Se renseigner auprès de la Mairie ou du CCAS.



Un numéro d’appel est mis en place chaque année par le Ministère de la Santé :



La cellule « Canicule info service » est activée



Tel : 0 800 06 66 66 tous les jours de 9h à 19h









Les équipes ORPEA sont à votre écoute



En période de forte chaleur, les maisons de retraite ORPEA ouvrent chaque année leurs portes aux personnes âgées fragilisées de leur commune pour les accueillir quelques heures dans un espace climatisé, autour d’une activité conviviale et partager le goûter de l’après-midi avec les Résidents et les professionnels soignants.

Ces derniers peuvent leur donner des conseils pour rester en sécurité chez soi durant ces périodes. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des recommandations du Ministère de la Santé demandant aux communes de recenser des lieux où les personnes vulnérables peuvent aller se rafraîchir lors d’un épisode caniculaire.



N’hésitez pas à passer les portes de nos établissements, pour les rencontrer et obtenir de plus amples informations.





Découvrez également nos livrets conseils aux aidants : https://www.orpea.com/maisons-de-retraite/nos-livrets-conseils-pour-les-aidants (appel gratuit depuis un poste fixe) En cas d'apparition de signes pouvant faire penser à un épuisement dû à la chaleur ou au début d'un coup de chaleur (modification du comportement habituel, grande fatigue ou difficulté inhabituelle à se déplacer, maux de tête, étourdissements, vertiges, nausées, …), contactez immédiatement le médecin traitant.

L’exposition prolongée à la chaleur est un stress important pour l’organisme. Il peut être la cause initiale d’accidents graves tels que le coup de chaleur. Or, avec l’avancée en âge la perception de la chaleur diminue, de même que la sensation de soif. Les personnes âgées autonomes, et plus encore les personnes dépendantes, sont donc particulièrement vulnérables aux épisodes de forte chaleur. Voici quelques recommandations essentielles :