Particuliers employeurs : facilitez vous la vie avec le Cesu +

Depuis le 25 juin, les particuliers employeurs peuvent utiliser le Cesu + au lieu du Cesu classique. Quels sont les avantages de ce nouveau Cesu ?

Les avantages du Cesu +

Comment faire pour passer au Cesu + ?

Lancé en 1994, le chèque emploi service universel de l’Urssaf facilite la vie des particuliers employeurs depuis 25 ans.Le principe est simple. Chaque mois, l’employeur paye son salarié en utilisant le moyen de paiement qui lui convient (virement, espèces, chèque…) puis déclare le nombre d’heures effectuées et la somme versée sur la plateforme Cesu L’Urssaf calcule ensuite les cotisations sociales dues, les prélève et établit le bulletin de paie correspondant qu’elle transmet au salarié :administratives pour les particuliers employeurs.Avec le Cesu +, c’est encore plus simple :C’est l’Urssaf qui se chargera de prélever le salaire sur le compte de l'employeur et de le verser sur celui de l’employé.Un service utile dès maintenant, et qui le sera encore plus à compter du 1janvier 2020, quand les’appliquera aux salariés des particuliers.Il faut d’abord ouvrir un compte sur la plateforme Cesu, si vous n’en avez pas déjà un.Ensuite,pour utiliser ce système. La plateforme Cesu permet de télécharger une attestation pour formaliser cet accord.Une fois les coordonnées bancaires du salarié enregistrées dans son espace personnel, vous n’aurez plus qu’à activer l’option depuis le tableau de bord dans votre espace personnel, en quelques clics.