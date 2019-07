Sortir d'une situation de conflit en EHPAD

Avoir un proche hébergé en établissement est souvent source de tensions. L’idéal est bien évidemment de privilégier le dialogue, de ne pas laisser s’installer un malaise mais dans certains cas, l’apparition d’un conflit semble inéluctable. Que faire ? Vers qui se tourner ? Voici quelques éléments de réponse.



L'inter CVS 91 s'est penché sur l'épineuse question des situations conflictuelles entre les familles et les personnels en établissement et apporte ses conseils afin de prévenir tout désagrément.



Se tourner vers le CVS



Le Conseil de la vie sociale (CVS) est un lieu d’écoute et d’échange entre résidents, familles et personnels. Présent dans tous les EHPAD, le CVS est l’occasion pour les familles d’évoquer un dysfonctionnement et de désamorcer tout conflit naissant. Attention cependant, le CVS n'a pas vocation à traiter des cas indivoduels.



La personne qualifiée



Désignée par décision conjointe du Préfet, du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) et du président du Conseil départemental, la personne qualifiée peut intervenir en cas de conflit, pour le résoudre ou pour l’instruire.



Tout résident ou son représentant légal peut faire appel à une personne qualifiée pour assurer une médiation et l’aider à faire valoir ses droits.



La psychologie



L’inter CVS 91 souligne que “l’existence d’un psychologue dans un établissement est reconnue comme un moyen supplémentaire utile”. Le psychologue constitue une solution d’écoute et peut permettre de faciliter les échanges entre la famille et l’institution.



Dans tous les cas de conflit, il est conseillé aux familles, de n’avoir qu’un seul représentant, afin de faciliter le dialogue et de ne pas attendre avant de rendre compte d’un dysfonctionnement.



L’inter CVS 91 rappelle “qu’un problème de maltraitance est amplifié par l’absence de prise en compte immédiate et de dialogue systématique entre tous”.