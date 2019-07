Appel à projet inclusion dans la société des personnes aveugles et déficientes visuelles - Unadev

Autonomie, insertion professionnelle, inclusion sociale, accessibilité… Les personnes malvoyantes et déficientes visuelles font face à ces défis au quotidien. Pour y répondre, l’UNADEV, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, lance un appel à projets national afin de soutenir les actions et les initiatives en faveur de ces publics.

En France, plus d’un million d'individus sont malvoyants. Pourtant, il reste énormément à faire pour que chaque personne trouve sa place dans notre société.Les festivals de films proposent-t-il des projections en audiodescription ? La French Tech dispose-t-elle de supports accessibles pour les entrepreneurs aveugles ? Les universités sont-elles correctement équipées pour accueillir les étudiants déficients visuels ? Autant d'exemples qui témoignent des situations d’inégalité auxquelles doivent faire face les personnes en situation de handicap visuel.Forte de ce constat, l’UNADEV lance un appel à projets national afin d’aller au-delà des actions menées par l’association et ses partenaires et de promouvoir l’accessibilité réelle dans la société.Cet appel à projets d’une enveloppe globale de 2 millions d’euros s’adresse à tous types d’acteurs - associations, organismes publics ou entreprises privées, pour tous types de projets et dans tous les secteurs. L’objectif : inclure des dispositifs adaptés au handicap visuel dans un maximum de projets.En fonction du projet et de son impact auprès du public bénéficiaire, l’UNADEV pourra financer la totalité du projet visant notamment à :• Renforcer et contribuer au développement de solidarités nouvelles en faveur de l’inclusion sociale dans tous les domaines du quotidien (accès aux services, mobilité, etc.) ;• Agir sur l’insertion professionnelle, notamment en favorisant les initiatives à fort impact conduisant à un changement d’approche pour l’accès à l’emploi ;• Favoriser les initiatives visant à collecter, capitaliser et promouvoir les données sur le handicap visuel (du type observatoires, chaires universitaires…) ;• Soutenir tous types d’actions concrètes et structurantes permettant de changer le quotidien des personnes souffrant d’une déficience visuelle ;• Aider les démarches de recherche-développement menées par les laboratoires académiques ou privés, aboutissant à des technologies ou services innovants en faveur de l’inclusion et de l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes.Le dossier complet doit être envoyé avant le 10 septembre 2019 par voie électronique à l’adresse suivante : aap@unadev.com