Faire ensemble : idées pour s'occuper à deux pendant l'été

Aider un proche malade c’est le soutenir dans les gestes de la vie quotidienne, de la toilette au repas en passant par la prise des traitement ou l’accompagnement chez le médecin. Mais les moments de loisirs sont tout aussi importants…

Dans un dossier publié dans Ensemble avec les familles, la gazette de France Alzheimer 93 , Catherine Haslé, bénévole à l’association, propose différentes idées pour passer de bons moments avec son proche malade.Pour resserrer les liens, mais pas seulement : la stimulation permet de conserver le plus longtemps possible sa motricité fine, ses capacités de concentration et d’attention, explique-t-elle.Il s’agit aussi de répondre au sentiment d’inutilité que peuvent ressentir les personnes malades de reprendre confiance en soi, quand la maladie fait peu à peu perdre des savoir-faire.Parmi les activités proposées :permettent de prendre du plaisir, de revivre des souvenirs tout en travaillant l’articulation, la concentration, la motricité ou encore la compréhension.Catherine Haslé propose de chanter avec la personne aidée, de débattre du sens des paroles ou de créer des chorégraphies simples sur des morceaux entrainants.sont quant un eux un bon support pour maintenir l’attention, les capacités d’observation, la réflexion et l’anticipation…Parmi les jeux qui fonctionnent bien, et longtemps, la bénévole cite les dominos ou les petits chevaux.s (collages, sculpture, dessin…) pour stimuler l’imagination, la motricité, le toucher, la concentration et bien sûr l’expression artistique. La confection de bijoux peut aussi apporter ces bénéfices.Quelle que soit votre choix, « il est préférable de ne pas laisser le malade tenter d’agir seul face à l’activité proposée. En effet, il s’agit bien d’un partage et d’un accompagnement pendant lesquels l’aidant doit s’efforcer de garder un lien agréable, calme et apaisé avec son aidé », conseille Catherine Haslé.Des idées à ajuster selon ses envies et ses possibilités.