Loos-Haubourdin, la bientraitance en images

Après avoir rédigé sa propre charte de bientraitance, le groupe hospitalier de Loos-Haubourdin (GHLH), qui rassemble 90 lits d’hôpital et 195 chambres en maison de retraite, a mis à contribution personnel, patients et résidents pour mettre ses valeurs en images. Moteur !

Après avoir été projeté en avant-première aux familles le 21 juin, le film sur la bientraitance au GHLH vient d’être mis en ligne sur la page Facebook du groupe hospitalier.Durant une vingtaine de minutes, il suit le premier jour de François-Xavier, étudiant infirmier, qui découvre l’établissement et ses valeurs.… des mots qui comptent au quotidien au GHLH, et qui sont mis en lumière, avec humour, dans le film.L’occasion aussi de découvrir le fonctionnement de ce type de structure, qui peut faire parfois un peu peur vu de l’extérieur.Pour donner à voir leurs aspirations et leur quotidien, patients, résidents et soignants se sont pris au jeu, et ont su jouer leur rôle avec conviction et professionnalisme, en témoigne le bêtisier qui conclut le court-métrage !