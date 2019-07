Spécial été : le guide de la retraite heureuse

Imaginé par l’association Retraite heureuse, cet almanach propose de se plonger dans la grande et la petite histoire, tout en donnant de précieuses informations pour bien vivre sa retraite.





De l’Aveyron à la Bourgogne en passant par Nantes ou la Vendée, la première partie du guide propose semaine par semaine un tour de France historique, culturel et culinaire.Patrimoine et personnages célèbres, petits et grands événements historiques côtoient anecdotes, proverbes et bon conseils pour bien veillir.La seconde partie du guide est quant à elle entièrement consacrée aux informations et bonnes pratiques pour bien vieillir chez soi.Conçu avec l’aide de l’association gérontologique du Sud-Deux-Sèvres et la chambre des notaires du Poitou, ce memento traite de la retraite, mais aussi du bien vieillir chez soi, des lieux de vie alternatifs pour les personnes âgées, des aides pour mieux vieillir…à mettre entre les mains de tous les retraités.Le guide de la retraite heureuse – bien vieillir en FranceNicolas VideauJuin 2019248 pagesGeste Editions19,90 euros