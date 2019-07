Nos aînés ont la parole

Nos aînés, à qui l’on donne si peu la parole, sont aujourd’hui les personnages centraux de deux podcasts. L’un évoque le parcours des femmes à travers les années et l’autre s'interroge sur notre perception des seniors.



L’histoire des femmes, par des femmes



Sophie Pillods, créatrice du programme Sophie Pillods, créatrice du programme Oreilles en balade qui invitait à des des voyages sonores racontés par des anciens et qui avait reçu le prix de la Fondation Korian 2018, est de retour sur les ondes avec une nouvelle série de podcasts consacrés à nos aînées.



Les huit épisodes La voix des aînés, Il était une fois les femmes, donne la parole à des nonagénaires deux fois par mois.



L’ambition de ce programme est de transmettre les récits de vie d’une génération qui n’a pas connu les mêmes libertés. Sur et avec des femmes, ce podcast offre des témoignages tendres et émouvants, articulés autour de deux thématiques : “vie sexuelle et sentimentale” et “vie politique et sociale”.



Une émission pour changer le regard sur la vieillesse



Vlan est un podcast traitant des sujets de société et qui met en scène une discussion entre Grégory Pouy et un invité, spécialiste de la question du jour.



Le mois dernier, l’émission de Grégory Pouy était consacré à ces idées reçues qui accompagnent les personnes âgées.



Intitulé Dépasser tous les clichés sur les vieux, l’épisode 93 de Vlan accueillait Nicolas Menet, sociologue et directeur général de Silver Valley. L’occasion de dépoussiérer notre vision des seniors en mettant en lumière leurs nouveaux modes de consommation et leur rôle fondamental dans la société d’aujourd’hui.