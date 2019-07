Canicule : Attention aux risques d'isolement

Ce nouvel épisode de fortes chaleurs qui s’installe sur toute la France, avec des températures pouvant dépasser les 40°, s’accompagne de nombreux risques pour les personnes âgées. Plus fragiles, plus vulnérables, les personnes âgées sont aussi souvent victimes d’isolement, et particulièrement en période estivale.



A Nantes, le corps d’un homme de 80 ans a été retrouvé à son domicile, 11 ans après son décès ! Si la date de son décès a pu être estimée à partir de courriers et des dates de péremption des aliments, rien n’explique comment onze années ont pu s’écouler sans que personne ne s’en aperçoive.



La chaleur : facteur d’isolement ?



Une étude des Petits Frères des Pauvres révèle que 900 000 personnes de plus de 60 ans seraient isolées. Pire, 300 000 d'entres eux se trouveraient en situation de mort sociale, sans, ou presque sans le moindre contact avec d'autres personnes.



Une situation qui a tendance à s'intensifier en été. Les proches partent en vacances, les commerces de proximité ferment et les fortes chaleurs amènent à limiter les sorties.



S'il convient de rappeler les gestes simples à adopter pour mieux supporter un épisode caniculaire et éviter la déshydratation, il aussi important de rester vigilant quant aux risques d'isolement des personnes âgées.



Tous concernés !



Et la solidarité semble être la clé pour lutter contre l’isolement :