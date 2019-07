Spécial été : Expo MEMORYA

Lancée en 2015 à l’initiative de l’Observatoire B2V des Mémoires en partenariat avec l’association ART’M Créateurs associés, l’exposition virtuelle MEMORYA invite à explorer les méandres de l’activité mémorielle. Composée de 6 univers, MEMORYA s’est enrichie depuis quelques semaines d’un 7e monde intitulé “Art et Mémoire”.



MEMORYA est une façon ludique et pédagogique de s’instruire mais aussi de faire travailler ses méninges à tout âge.



Richement documentée et complètement interactive, cette exposition virtuelle propose d’apprendre et de tester sa mémoire autour de sept thèmes (La ronde des mémoires, Mémoire animale, Mémoire fragile, Mémoire centrale, Mémoire augmentée, Mémoire collective et désormais Art et Mémoire).



Apprendre en s’amusant



Sorte de jeu documentaire, MEMORYA alterne entre explications scientifiques, historiques et des épreuves permettant de tester ses connaissances et de mettre à contribution ses neurones.



Relier une oeuvre au type de mémoire (mémoire perceptive, collective, spatiale…) qui a permi son élaboration ou redécouvrir ces objets qui ont marqué notre enfance. Chaque univers propose des ateliers ludiques, agrémentés d’explications scientifiques.





La mémoire et ses failles



Au delà de l'aspect ludique, MEMORYA offre des ressources de qualité pour comprendre le fonctionnement de la mémoire et notamment ses défaillances.



L’univers “Mémoire fragile” apporte, entre autres des éclairages sur la maladie d’Alzheimer, à partir de vidéos pédagogiques et d’explications historiques.



S'appuyant sur les recherches scientifiques en psychologie, en neurosciences et en neuropsychologie, MEMORYA propose un contenu de qualité, très documenté, qui permet de parfaire ses connaissances tout en se divertissant.