Spécial été : Deux guides pour les seniors parisiens

470 000 personnes de plus de 60 ans vivent dans la capitale, soit un cinquième des parisiens. Afin de permettre à chacun de vieillir au mieux et de répondre à leurs besoins, La Ville de paris et le Petit futé publient chacun un guide à destination des seniors parisiens.



Paris seniors



Paru il y a quelques semaines, le guide Paris seniors 2019 du Petit Futé offre aux aînés parisiens, tous les outils nécessaires pour s'épanouir et prendre soin de soi dans la capitale.



Paris seniors est à la fois un outil pour s’occuper à Paris, proposant des idées sorties, loisirs ou des pistes pour s’investir dans le secteur associatif, mais le guide a aussi vocation à prévenir de la perte d’autonomie.



En effet, l’ouvrage propose des conseils et des adresses utiles pour aménager son logement en fonction d’une perte d’autonomie. Paris seniors offre aussi toutes les indications utiles au parcours de soins.



Des différentes maladies et pathologies accompagnées des solutions d’accompagnement jusqu’aux informations sur la fin de vie et les soins palliatifs, ce guide est conçu pour répondre à tous les besoins d’une personne âgée, habitant à Paris.



Le Guide senior à Paris



Autre ouvrage pour les seniors parisiens, proposé par la Ville de Paris, Le Guide senior à Paris se distingue par sa volonté de faire connaître les équipements et services municipaux, adaptés à un public âgé.



Du Pass Paris Seniors, qui permet la gratuité de certains parcs, piscines ou établissements sportifs, jusqu’aux ateliers d’initiations au numérique, ce guide renferme toutes les solutions offertes aux seniors par la Ville.