Un dispositif pour soutenir les aidants lyonnais

Conçu à l’initiative de la Fondation France Répit et avec le soutien de la Métropole de Lyon et de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, le site metropole-aidante.fr vient de voir le jour avec pour objectif de faciliter le quotidien des aidants de la région.



Un climat favorable aux aidants



L'été 2019 envoie des signaux positifs aux aidants. Après l’ L'été 2019 envoie des signaux positifs aux aidants. Après l’ annonce d’Agnès Buzin sur l'indemnisation du congé de proche aidant , c’est au tour de Jean-Paul Delevoye d’apporter sa pierre à l’édifice.



Lors de la présentation de ses préconisations pour la future réforme des retraites, le Haut-commissaire à la réforme des retraites a recommandé l’instauration d’un système de points de solidarité, notamment pour les proches aidants, permettant de valoriser les périodes d'inactivité subies, de la même façon que les points attribués durant l'activité.



Accompagner les aidants



C’est au milieu de ces nouvelles réjouissantes, que le site C’est au milieu de ces nouvelles réjouissantes, que le site metropole-aidante.fr a eté lancé. Créé pour informer et orienter les proches de personnes en perte d’autonomie sur la région lyonnaise.



Pour ce faire, le site se charge de coordonner les solutions de près de 130 acteurs (établissements et services médico-sociaux, associations, institutions publiques…).



Si l’outil permet d’accéder facilement aux services et renseignements désirés, il propose aussi de devancer les besoins des aidants et de leur apporter des informations sur les aides et soutiens auxquels ils peuvent avoir accès.

L’ambition étant de mettre en avant des solutions présentes sur le territoire et qui sont souvent méconnues des aidants, comme les différents dispositifs de répit ou la mobilisation de professionnels médico-sociaux.

L’accompagnement des aidants ne se limitera pas au site internet et, d’ici la fin de l’année, un lieu d’accueil physique et une plateforme téléphonique devraient être effectifs pour les habitants de la métropole lyonnaise.