A lire : Un été en Ehpad

Que se passe-t-il l’été en Ehpad ? Dans un ouvrage étonnant, Geneviève Chovrelat-Péchoux, alias Rosalou, tire le portrait des résidents, de leurs proches et des membres du personnels, entre désespoir et moments de grâce.





Il y a ceux qui disent s’y sentir bien, comme Gaston qui apprécie les efforts du cuisinier de la maison : « un type épatant, il a envie de nous faire plaisir, ça me change du jambon quotidien des auxiliaires de vie à la maison ! » (page 121).Ceux qui comptent les jours, comme Lucien qui finira par quitter sa chambre en séjour temporaire pour retrouver ses copains, un samedi soir, à la cabane de pêche (page 43).Ceux qui comme l’infirmier Anis, ne sait plus comment faire son travail correctement sans s’épuiser ni sacrifier sa vie de famille (page 29).Et Daphné, et Claire, et Arthur, et tous les autres personnages de ce livre pas comme les autres.Proches, résidents, stagiaires, membres du personnel, leurs destins, leurs envies et leur désespoir s’entremêlent sous la plume de Geneviève Chovrelat-Péchoux, chercheure et professeure agrégée de Lettres Modernes au département Carrières sociales de l’université de Bourgogne Franche-Comté.En prose, en vers ou en slam, sur des cartes postales ou par SMS, elle dépeint en trente-et-un textes courts un univers bien loin de la torpeur estivale, où petits bonheurs et drames se côtoient.« Que dire ? Que taire ? Chaque lettre relue amène le même constat : soit trop lisse, soit carrément plombant », hésite un personnage (page 97).L’autrice a choisi de dire, même ce qui n’est pas facile : un livre qui se lit « avec douleur, puis avec douceur » (page 162).Un été en EHPAD – Situation critiqueRosalouMai 2019HD Société19 euros