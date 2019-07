Question-réponse : l'aide à domicile part en vacances, qui la remplace ?

Question de Martine T de Arras :



L’aide à domicile de ma maman qui se désoriente part en vacances.

Qui la remplace ?





Réponse d'Agevillage



Tout va dépendre du type de relation contractuelle avec votre aide à domicile :



Soit vous êtes son employeur direct et vous allez devoir trouver seul son remplaçant (via un autre contrat de gré à gré, via un service mandataire ou prestataire de proximité : voir l'annuaire d'agevillage).



Soit vous faites appel à un service mandataire. Vous êtes l'employeur mais le service assure via mandat le suivi administratif et vous aide à trouver le remplaçant de l'intervenant parti en congés.



Soit vous faites appel à un service prestataire. Vous réglez le service à l'heure d'intervention et c'est le service qui va trouver le remplaçant de l'intervenant traditionnel.



Ces périodes de flottement entre deux intervenants et du fait de l'éloignement de l'aidant (qui a aussi le droit de partir quelques jours en vacances) font que l'installation de système de téléalarme, télé-assistance est recommandé.



Par ailleurs, mieux vaut inscrire les personnes isolées, fragilisées sur les registres dédiés (cf. risque canicule) des collectivités locales (mairie, centre communal d'action sociale : CCAS). Ces services assureront un appel de courtoisie voire une visite.

Ces collectivités et les associations privilégient les personnes isolées, fragilisées pour les dispositifs de lutte contre l'isolement (Paris en Compagnie, Esembl', équipes citoyennes Monalisa de bénévoles dédiés...).



Adresses, ressources locales : https://annuaire.agevillage.com/

Voir aussi édito : Canicule et chaleur humaine