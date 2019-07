Sécurité routière : des initiatives dédiées aux seniors

Alors que les routes de France deviennent globalement plus sûres, la mortalité routière augmente pour les plus de 55 ans, notamment pour les piétons. Essentiel, donc de réviser ses connaissances à tout âge.

Avec l’âge, les facteurs de risques augmentent : malgré l’expérience, l’âge peut rendre la route moins sûre, que l’on soit conducteur ou piéton.En cause ? L’altération de la vue, de l’audition ou des réflexes, la prise de certains médicaments, mais aussi les évolutions entre le moment où l’on a passé son permis de conduire et aujourd’hui.Pour limiter les risques, des opérations de formation et de sensibilisation des seniors aux risques routiers sont aussi organisées régulièrement un peu partout en France.Certaines sont payantes, comme les formations « spécial seniors » dispensées par les auto-écoles, d’autres sont gratuites ou à tarif très réduit.Elles peuvent être mises en place par des associations (associations locales, Automobile club Prévention routière …), des assureurs ou le Conseil départemental.Ainsi, le département du Gers a proposé entre mars 2018 et juin 2019 des ateliers portant sur l’évolution du code de la route ou l’éco-conduite dans une dizaine de communes.De son côté, Générali a lancé l’opération RemiseAniveau : les internautes sont invités à tester leurs connaissances sur un site internet dédié, et peuvent tenter de remporter un voyage à Venise.L’assureur organisera ensuite à la rentrée un tour de France durant lequel des sessions de remise à niveau seront proposées à des clients seniors dans 11 villes, du 26 septembre au 28 novembre.