Spécial été : lutter contre les moustiques

Avec les épisodes de canicule subis par la France ces dernières semaines, les moustiques sont particulièrement actifs, notamment les moustiques tigres, adeptes des fortes chaleurs.

Reconnaître les moustiques tigres





Se protéger des moustiques

Répulsif moustiques lotion protection quotidienne Apaisyl , adapté aux peaux fragiles (enfants à partir de 12 mois et femmes enceintes). Le produit existe aussi en version « peaux sensibles » et « haute protection ».

Spray anti-moustiques Mouspic , élaboré à partir d'actifs d'origine végétale (géranium, lavandin) et adapté aux enfants à partir de 6 ans. La marque propose également un répulsif à vaporiser sur les textiles (draps, vêtements, rideaux…), qui promet deux mois d'efficacité.

Mousti KO, du laboratoire Marque verte, qui existe en version végétale (lotion à base d'huile essentielle d'eucalyptus citronné), zones infestées ou encore bébés et femmes enceintes, pour les plus fragiles.



Je me suis fait piquer, que faire ?

Depuis 2004, les moustiques tigres, ou Aedes albopictus, se développent de façon exponentielle en Métropole.Il est désormais implanté dans 51 départements, et il est essentiel de s’en protéger, car il peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika, rappelle le ministère de la Santé.Les autorités invitent également les personnes qui en observent à les signaler sur le site officiel dédié.

Malgré sa petite taille (inférieure au diamètre d’une pièce d’un centime), le moustique tigre est facilement reconnaissable à ses rayures noires et blanches qui zèbrent son corps et ses pattes.Plusieurs options permettent de se protéger des moustiques.Il y a tout d’abord les: installer des moustiquaires, des plantes aux propriétés répulsives reconnues (géranium rosat, herbe à chats, basilic ou lavande), utiliser des huiles essentielles adaptées (arbre à thé, eucalyptus citronné), porter des vêtements longs et amples…peuvent s’avérer redoutablement efficaces, mais veillez à tester le volume sonore : certains peuvent se montrer suffisamment bruyants pour gêner le sommeil.N’oublier pas non plus d’Il existe également différentsqui, pour certains, font appel à des molécules d’origines naturelles.La rédaction en a testé plusieurs, qui lui ont tous parus efficaces :D’abord soulager la démangeaison, en utilisant une solution naturelle (glaçon, gel d’aloe vera, vinaigre…) ou un produit apaisant trouvé en pharmacie.