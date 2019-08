Edito : Bel été 2019 à tous

C'est l'été.



Le temps des récoltes pour les uns, de la pause estivale pour les autres.



Le temps des lectures, des visites, des voyages, des rencontres.



Le temps de mesurer son isolement aussi.



Le temps de mesurer l'intérêt que notre société porte à son vieillissement actuel qui va en s'accélérant partout sur les territoires (de 2,235 à 4 millions de personnes âgées fragilisées à horizon 2050)



Le temps de se poser et sortir du tourbillon de la vie quotidienne.



Le temps de découvrir, de rencontrer des expériences, des points de vue, des projets.



Le temps de se ressourcer avant la rentrée et la planification des rendez-vous à ne pas manquer (comme notre 12e colloque Agevillage/Humanitude sur les approches non-médicamenteuses qui parlera citoyenneté, solidarités et libertés vers une société inclusive).



Pour repartir vers nos rêves : comme aider à vieillir debout, comme adapter positivement notre société à son vieillissement.



Je vous souhaite une belle pause estivale et vous retrouverai le 26 août.



Bel été 2019 à tous !