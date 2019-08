Déménager en toute sérénité

Pour se rapprocher de ses enfants, parce qu’il ne pouvait plus vivre seul chez lui, parce que la maison avait un étage… votre proche âgé va déménager à la rentrée. Des pistes pour faciliter ce changement de vie.





Trois astuces pour bien trier





Des spécialistes du déménagement senior

La décision est prise, il faut désormais s’organiser pour que ce déménagement se passe le mieux possible.Première étape, le tri. Déménager représente l’occasion idéale pour se défaire de ses possessions inutiles.. Si le tri par pièce est plus visible, il est souvent plus facile de trier par catégorie d’objets. Un jour le linge de maison, le lendemain les livres, le surlendemain la vaisselle… Idéalement, rassembler tous les objets de la catégorie dans une pièce pour en faire l’inventaire et se séparer tout ce qui ne sert plus.. Si vous disposez de plusieurs mois avant le jour J, vous pouvez entreposer les objets que vous hésitez à conserver à la cave ou au grenier. Si vous n’allez pas les chercher avant le déménagement, s’ils ne manquent pas, c’est que vous n’en avez pas besoin.Au cours d’une vie, il est normal d’accumuler tout un tas d’objets, de bibelots, de souvenirs… S’il n’est pas possible de tous les emporter, mieux vaut se concentrer sur ceux qui sont rattachés à un souvenir, une émotion positive : ceux qui procurent de la joie, selon la célèbre méthode japonaise de Marie Kondo Si elle est nécessaire, cette étape du tri peut aussi être douloureuses, raviver des souvenirs chez la personne en passe de déménager : du soutien sera alors bienvenu.Parce que les déménagements au grand âge sont parfois associés à un événement difficile (perte d’autonomie, décès du conjoint…), parce qu’il n’est pas aisé de quitter un lieu où l’on vit depuis des années, où parfois on a vu grandir ses enfants, plusieurs entreprises s’adressent directement aux personnes âgées qui déménagent.Elles proposent de l’aide au tri, pour les démarches administratives ou une aide au réaménagement, en plus des traditionnels emballages et transport des meubles et des cartons.Tous ont pour ambition de d’accompagner en douceur les personnes âgées qui déménagent, et travaillent généralement avec des entreprises partenaires. Certaines font appel à des spécialistes du grand âge, comme Demen’Age qui compte une gérontopsychologue au sein de son équipe.Pour en savoir plus Senior Transition (gratuit pour les personnes qui déménagent dans une résidence service)