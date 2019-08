Spécial été : Je prends en main ma tablette Android

Ça fait des mois qu’on vous l’a offerte, et qu’elle traîne au fin fond du placard de l’entrée : et si vous profitiez de l’été pour enfin apprivoiser votre tablette ?





Pour vous y aider, les éditions MA propose un guide consacré aux tablettes Android, et dédié à un public senior.Il livre toutes les clefs pour configurer et personnaliser son appareil, utiliser internet sur la tablette, gérer ses mails, se servir des réseaux sociaux, partager des photos et vidéos, acheter et écouter de la musique, regarder des films et des vidéos…Un guide très complet,: on peut ainsi y apprendre à imprimer une photo depuis sa tablette, réserver un billet de train, installer et configurer YouTube kids pour visionner des vidéos avec ses petits-enfants, déclarer ses impôts en ligne…Le plus ?: de quoi simplifier grandement la prise en main de l’appareil.Au total, 83 usages sont détaillés.Idéal pour accompagner les premiers pas des seniors – et des autres ! – avec leur tablette Android.Je prends en main ma tablette Android – spécial seniorsElisabeth SanceyMA éditions, collection 100 % visuelAvril 2019256 pages19,90 euros