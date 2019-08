Le risque d'AVC silencieux chez les seniors

L’accident vasculaire cérébral dit “silencieux” se caractérise par l’absence de symptômes apparents et selon une étude canadienne , serait plus fréquent que l'AVC.

Pour rappel, on dénombre chaque année plus de 140 000 nouveaux cas d’accidents vasculaires cérébraux en France. L’AVC constitue la deuxième cause de mortalité en France, et même la première cause chez les femmes ( source Inserm)