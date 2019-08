Spécial été : Seniors nouvelle génération - Tonifiez votre santé !

Dans ce guide pratique, le Dr Corinne Ghozlan propose astuces, défis et exercices ludiques aux seniors. L’idée ? « Donner un sens au nouvel espace-temps créé par l’espérance de vie, celui du bien-être en s’amusant », explique l’autrice.

Le Dr Corinne Ghozlan propose aux lecteurs d’adopter la méthode REGAIN, pour Régénérer, Evoluer, Gérer, Adapter, Innover et Naviguer.Une forme de « pédagogie ludique » pour ouvrir « quatre portes essentielles » : sérénité, retrouvée, bien-être physique quotidien, sens en éveil et environnement adapté.Pour chacune de ces portes, des exercices et des défis, mais aussi des explications, des conseils de prévention, des réponses sur le fonctionnement de notre corps…Autant de précieux outils pour faire le point sur son mode de vie et devenir acteur de sa santé, en s'amusant.Seniors Nouvelle Génération : Tonifiez votre santé !Docteur Corinne GhozlanEditions EyrollesJuillet 2019183 pages14,90 euros