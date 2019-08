La musique pour lutter contre Parkinson

La recherche se penche de plus en plus sur l’apport de la musique dans la prise en charge des malades de Parkinson. La musique semble permettre aux malades de caler leur pas sur le rythme et ainsi fluidifier la motricité, apporter de l’assurance et réduire les perte d’équilibre.



Financée par la Commission européenne, l’application musicale BeatPark a pour ambition de venir en aide aux personnes atteintes par la maladie de Parkinson.



Aujourd’hui à l’état de prototype, BeatPark est un procédé de stimulation musicale de la marche qui invite l’utilisateur à cadencer ses pas au rythme proposé par l’application.



Réduire le risque de chutes



Un système d'auto-rééducation qui fonctionne à la manière d’un métronome et qui permet, en rythme, d’améliorer ses appuis et de regagner de la confiance.



BeatPark se compose de capteurs et d’une application. Les capteurs, placés sur les jambes, enregistrent les données cinétiques et l’application les analyse.



Un analyse qui permet d’adapter la musique en fonction des besoins de l’utilisateur et ainsi se synchroniser à la bonne cadence.



Une solution ludique qui invite à l’exercice et qui peut avoir de réels bénéfices pour les personnes souffrant de Parkinson. Une affaire à suivre donc !