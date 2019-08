Aidants numériques : des ressources pour apprendre à aider

Face à l’illectronisme qui touche près d’un Français sur quatre, et 58 % des 70 ans et plus, les aidants numériques ont pour rôle d’accompagner les personnes éloignées du numérique.





Il peut s’agir d’un professionnel, d’un bénévole d’une association, ou d’un membre de la famille.Il accompagne les premiers pas sur l’ordinateur ou la tablette, aide aux démarches administratives, à la création et à l’envoi de mails… Bref, il contribue à faire entrer les personnes aidées dans le monde ô combien incontournable aujourd’hui du numérique.Seulement, pas facile de s’improviser enseignant. Il existe heureusement desLa Ville de Paris propose notamment des ateliers pour les aidants numériques bénévoles ou professionnels. Objectif : découvrir tous les services numériques de la Caf, la CPAM, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, Pôle emploi, mais aussi les points d’accueil numériques parisiens.Des sessions gratuites d’une demi-journée, qui débuteront en septembre. Seule condition : faire partie d’une association pour les bénévoles.Certains espaces publics numériques proposent aussi ce type de formation : n’hésitez pas à contacter l’EPN le plus proche pour en savoir plus.En ligne, la plateforme Les bons clics propose quant à elle tout un panel d’outils et de mini formations interactives pour évaluer les compétences de la personne aidée, lui faire découvrir son ordinateur, mais aussi accomplir des démarches en ligne… le tout de manière simple et ludique.