Safirh : un nouvel espace pour les aidants ouvre à Paris

Le 1er juillet, un nouveau service dédié aux aidants de personnes en situation de handicap a ouvert dans le 10ème arrondissement parisien. Créé par la fondation Casip-Cojasor, il vient compléter les ressources et les services destinés aux aidants de la capitale. Explications.

Être conseillé pour faire valoir ses droits

Agir pour le parcours de vie de son « aidé.e »

Valoriser son statut d’aidant.e

Développer des connaissances dans le domaine du handicap

Accéder à des espaces de répit et de bien-être

Participer à des groupes de paroles et des ateliers collectifs

Être accompagné au niveau de la gestion administrative et juridique

Participer à des forums et des formations

Née en 1809, la fondation a créé son service aidant en 2009. Ses missions : chercher des solutions, des lieux de répit, accompagner les aidants dans leurs démarches…Un accompagnement qui se renforce au fil des années, avec la création d’un centre de loisirs expérimental offrant des moments de répit aux aidants de 20 à 60 ans, puis la plateforme Emerjance en novembre 2018 qui réunit en un seul lieu le service social, le service d’accompagnement à la vie sociale destiné aux personnes handicapées, les tutelles…, et enfin le service Safirh (pour Service des aidant.e.s familiaux d’information et de ressources liées au handicap) en juillet.« C’est l’aboutissement de longues années de travail », indique Corinne Benzerki, directrice de la plateforme Emerjance, dont fait désormais partie Safirh. « Il est ouvert à tous les aidants, sans distinction en termes de handicap ou d’âge ».Safirh propose des actions individuelles et collectives :Le service emploie notamment une psychologue et une assistante de service social spécialisée dans les questions liées au handicap, et espère pouvoir accompagner une centaine de personnes en 2019.Et la fondation ne compte pas s’arrêter là puisqu’« Nous souhaitons aller plus loin dans l’inclusion, s’ouvrir encore plus vers la cité », explique Corinne Benzerki. « Le lien social, c’est ce qu’il y a de plus difficile à créer, pour les personnes en situation de handicap comme pour les aidants. »Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir ce nouveau lieu de convivialité et de partage.01 40 33 98 76