14ème Congrès National de l'Animation et de l'Accompagnement en Gérontologie

Cette année le 14ème CNAAG se tiendra les 26 et 27 novembre prochain à Bordeaux.

Organisé par le Groupement national des Animateurs en Gérontologie, le CNAAG rassemble plus de 600 professionnels : animateurs-coordonnateurs, formateurs, directeurs d’établissement de service d’aide à domicile et d’EHPAD, médecins, aides-soignants, sociologues, paramédicaux, institutionnels, etc.

Entre échanges spontanés, conférences, partages d’expériences, cas pratiques et témoignages de grands témoins, élargissement des perspectives professionnelles ; ces journées CNAAG 2019 seront l’occasion d’enrichissements multiples pour les professionnels dans l’intérêt des personnes âgées.

Pensez à réserver dans votre agenda la date du congrès !

N'attendez plus pour vous inscrire et profiter des tarifs préférentiels jusqu’au 11 septembre !



Inscrivez-vous ici



Ce 14 ème congrès, édition spéciale 2 ème Etats Généraux sera consacré à la thématique « animer la vie sociale avec les personnes âgées : quels enjeux et quelles évolutions ? ». Un « GAG TOUR » précède ce rendez-vous à travers de multiples réunions organisées dans toute la France avec des associations locales ou des partenaires.

Nous avons besoin de vous pour préparer les Etats-Généraux !! Pour cette occasion, renseignez-vous sur les réunions organisées dans votre région : Cliquez-ici

Comme chaque année, le concours des Anim’Awards récompensera pendant le congrès, les 8 projets novateurs qui répondent aux problématiques impactant la personne âgée dans son quotidien !

Retrouvez toutes les informations sur le congrès : www.congres-cnaag.com



Renseignements et inscription

COMM Santé

Tel : 05 57 97 19 19

Mail : info@comm-sante.com



Inscriptions en ligne

Cliquez ici



Lieu

Bordeaux INP - ENSEIRB - MATMECA

1 Avenue des facultés

33400 Talence