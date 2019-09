Les bénéfices des médecines douces pour les séniors

Douleurs articulaires, perte de mobilité, difficulté de mémoire, troubles fonctionnels ou encore dépression, insomnies, les troubles liés à l'âge sont nombreux et si la médecine traditionnelle sait répondre à certaines problématiques, un accompagnement en médecine douce peut aussi être très bénéfique pour les seniors.







Une hygiène de vie adaptée à l'âge

La médecine douce propose plusieurs techniques qui permettent d'adapter son hygiène de vie en fonction des troubles rencontrés, et c'est aussi vrai pour les troubles liés à l'âge. Ainsi, la mise en place d'un régime alimentaire adapté, de sortie à l'extérieur, de pratiques d'exercices physiques doux ou encore l'utilisation de plantes pourront être très bénéfiques pour lutter contre les maux liés à l'âge et compléter les divers traitements médicaux. En ce sens, plusieurs pratiques de médecine douce seront indiquées comme par exemple la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise ou encore l'ayurveda (médecine traditionnelle indienne). Ces trois pratiques utilisent toutes des outils bien spécifiques qui permettront aux seniors de retrouver une hygiène de vie adaptée à leurs besoins et ainsi plus de confort au quotidien.







Améliorer son sommeil, sa mémoire et gérer ses émotions

Vieillir apporte son lot de difficultés physiques, mais également psychiques et émotionnelles. Le sommeil peut devenir difficile, la mémoire est de moins en moins performante et des émotions légitimes comme la peur et l'angoisse peuvent venir entraver la vie de tous les jours. Pour affronter ces difficultés, la médecine douce offre plusieurs solutions telles que la sophrologie qui va permettre par le biais d'exercices de travailler sur ces différentes problématiques, mais également de continuer de pratiquer cette approche de façon à agir en toute autonomie. L'hypnose permettra également d'apporter plus de confort ainsi que l'EFT (une technique de libération des émotions) ou encore l'art thérapie si l'on souhaite solliciter la mise en action et la créativité.







Ainsi, la médecine conventionnelle est plus qu'indispensable pour accompagner les seniors, mais la médecine douce leur permettra également de retrouver plus de confort et de bien-être au quotidien.