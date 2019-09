A lire : Le tigre de Mona

Panique à la maison de retraite : un tigre s’est échappé du zoo avoisinant. Mais pour Mona, qui s’y ennuie, cette aventure va lui permettre de retrouver le sourire. Un joli conte pour enfant signé Gwénola Morizur, illustré par Anna Conzatti.

Ce sont des lignes rondes, des couleurs douces, un peu passée, qui nous font entrer dans la chambre de Mona, une toute petite chambre où elle passe beaucoup de temps.C’est là qu’elle range ses bonbons préférés, des « bonbons durs aux couleurs de l’arc-en-ciel », c’est là aussi que le tigre choisit de se réfugier.Une rencontre qui va bouleverser son quotidien… Seulement, ce tigre est un peu étrange. Et c’est ce qui plaît aux jeunes lecteurs, que ce tigre soit « un peu bizarre et qu’il aime les bonbons », confie Gabriel, 8 ans.Car sur l’animal, point de rayures, mais de gros pois, comme sur le chemisier de Mona. Encore plus surprenant, personne ne semble s’inquiéter de la présence de l’animal, invisible aux yeux de tous, sauf de Mona et sa petite-fille Inés.Car au-delà du joli conte, l’album peut aussi servir de support pour aborder en douceur la question des troubles cognitifs avec de jeunes enfants. Même si, pour les plus petits, le sujet ne transparaît pas à la première lecture : ce qui compte, c’est que Mona ait pu garder le tigre, commente Louis, 4 ans.« Car jamais, au grand jamais, [on] n’a vu un tigre et une mamie aussi bien assortis ».Le tigre de MonaScénario Gwénola Morizur, illustrations Anna ConzattiDes ronds dans l’O jeunesse28 pagesParution le 11 septembre 201913,50 euros