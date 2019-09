Dossier : quatre conseils pour bien aménager son logement

Pour rester vivre chez soi en toute sécurité, des aménagements peuvent s’avérer nécessaires. Pour éviter les chutes mais aussi faciliter le travail des aides professionnelles, le cas échéant. Que l’on habite une maison ou un appartement, conseils pour des travaux et aménagements faciles et pertinents.











Pas la peine d’attendre l’accident, la chute : envisager d’aménager son logement le plus tôt possible laisse le temps de monter des dossiers d’aides financières – il en existe en effet plusieurs –, de bien réfléchir aux solutions à adopter, de planifier les travaux éventuels sans se précipiter, de trouver les bons artisans… bref, vous avez tout à y gagner !Pour vous accompagner dans votre projet, plusieurs professionnels sont à même de vous aider, à commencer par les ergothérapeutes.Dans l’émission Allo docteurs diffusée sur France 5 mardi dernier, un reportage présente concrètement leur travail. A revoir en replay ici. L’Institut national de la consommation livre ses conseils pour bien choisir un professionnel pour vos travaux :1. Le premier réflexe peut être de faire confiance au « bouche-à-oreille ».2.Si vous faites appel à un professionnel choisi sur un annuaire « papier » ou en ligne, vérifiez qu’il dispose d’une adresse physique et qu’il ait pignon sur rue. Il doit également être inscrit au répertoire des métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).3.Sachez que certains professionnels vous proposeront de visiter des chantiers terminés, qu’ils ont réalisés. Il existe également des journées portes ouvertes.N’hésitez pas non plus à vous renseigner sur ce professionnel sur internet.Enfin, vous êtes en droit de demander des preuves de ses compétences : formations, certifications, références… Sachant qu’il existe des qualifications spécifiques en accessibilité.Vous avez prévu de faire rénover ou agrandir votre logement ? Autant profiter du chantier programmé pour améliorer l’accessibilité chez vous. Un guide publié par l’Agence qualité construction donne toutes les informations utiles pour rendre un logement accessible, pièce par pièce : où placer les prises électriques ? A quelle hauteur installer les placards dans la cuisine ? Quelle largeur prévoir pour circuler de part et d’autre du lit ?...Des aménagements simples et faciles à intégrer dans un projet de rénovation, sans augmentation importante de coût des travaux.A noter : le document peut aussi servir de base pour évaluer l’accessibilité chez soi.