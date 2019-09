Bonnes résolutions de rentrée : j'améliore la qualité de mon sommeil

Après l’activité physique et la mémoire, conseils cette semaine pour bénéficier d’un meilleur sommeil, et ainsi être en forme toute la journée.

Vous l’avez sûrement constaté : avec l’âge, le sommeil se modifie. Un Français sur trois âgé de plus de 60 ans affirme ainsi moins bien dormir.Mais en réalité, c’est surtout la répartition des temps de sommeil qui change, explique le Dr Joëlle Adrien, dans son livre Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour.« Ainsi, la nuit, le sommeil s’allège et se fragmente, les réveils se produisent de plus en plus souvent et durent plus longtemps », écrit-elle page 194.« Le jour, au contraire, la somnolence est plus grande et on voit revenir le temps de la sieste. »La neurobiologiste livre de nombreux conseils dans ce guide pratique, dont certains spécifiques aux seniors.D’abord,pendant la journée en pratiquant une activité physique notamment.si besoin, mais avant 15 heures et durant 40 minutes maximum., « sans quoi le sommeil tardera à venir, il sera plus léger et plus fragmenté », indique le médecin (page 198).de façon chronique.Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour – Les secrets d’un sommeil profond et réparateurDr Joëlle AdrienLarousse PocheMars 20196,95 euros