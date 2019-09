Edith est la force de l'âge

Edith, en chemin vers son rêve sortira au cinéma le mercredi 18 septembre. A travers ce road-movie plein d’émotions on découvre la randonnée comme source de santé et de rencontre, qu’il est bon de préserver à tout âge. Un véritable concentré d’optimisme et un message d’espoir : il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.



A 83 ans, Edith Moore (Sheila Hancock) est une femme pleine de regrets. Toute sa vie elle a rêvé en secret de partir à l’aventure mais n’a jamais osé. Suite au décès de son époux, Edith décide d’escalader seule le Mont Suilven en Ecosse. Elle réalise rapidement que la montée sera redoutable, et s’adjoint les services de Jonny (Kevin Guthrie), un jeune homme du coin, pour l’aider à se préparer. S’ensuit une amitié inattendue dans cette aventure qui changera sa vie.



Grand succès Outre-manche, le film Edith, en chemin vers son rêve aborde avec bienveillance et lucidité la question de l’activité des seniors et illustre les bienfaits sur le corps et l’esprit des activités en plein air.



Simon Hunter, le réalisateur, témoigne de la détermination de son actrice Sheila Hancock, 86 ans : « Je voulais être authentique à 100%, mais comment faire grimper une actrice d’environ 83 ans sur une montagne du Sutherland ? Sheila était déterminée, je pouvais le voir dans son regard quand je l’ai rencontrée pour la première fois. (…) Elle allait à la salle de sport, elle faisait de la marche nordique. À chaque fois que je discutais avec elle, elle proclamait : « Je me suis entraînée ! ». Je savais qu’elle le ferait, elle s’y était décidée. Malgré tout, je n‘en croyais pas mes yeux ».



« Il y a quelque chose d’inspirant à travers ce film, qui parle de s’accrocher à une idée et d’aller jusqu’au bout. » ajoute Simon Hunter. « C’est éternel. Je pense que cela convoquera des souvenirs chez les gens, ils ne manqueront pas de se remémorer leurs parents, leurs espoirs et leurs rêves, leurs ambitions, réalisées ou non ».



La vie ne permet pas toujours d‘accomplir ce que l’on a désiré en étant jeune, toutefois, il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.



Liste des séances et bande annonce :

https://www.jupiter-films.com/actualite-edith-seances-104.php



https://www.youtube.com/watch?v=cY0JIzu6NUo



Entretien complet avec Sheila Hancock :

https://vimeo.com/351225874