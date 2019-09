Alzheimer : aide aux aidants

Généralement, la maladie s’installe progressivement, presque insensiblement. L’entourage peut néanmoins commencer à s’interroger s’il note chez son parent des difficultés à :





Et ce, surtout si ces difficultés ne sont pas perçues par la personne qui les rencontre et sont accompagnées d’un désintérêt pour le monde environnant, social et familial.

La maladie d’Alzheimer est l’une des maladies neuro-dégénératives les plus fréquentes, qui provoque des troubles de la mémoire et une altération progressive des fonctions supérieures (langage, gestuelle, reconnaissance, attention, concentration).





La maladie évolue par paliers. D’abord, le malade oublie des événements récents, des noms familiers. Progressivement, il perd la notion du temps et de l’espace. Il lui devient ensuite difficile d’organiser sa vie quotidienne, avec des risques d’errance et d’accidents domestiques. Avec le temps, il a de plus en plus de difficultés à exercer son jugement et à prendre des décisions, ce qui peut le conduire à des comportements dangereux. Puis le comportement diffère et des attitudes inhabituelles surgissent, avec de l’agressivité liée à l’incompréhension du malade face à ses incapacités et à la méconnaissance du savoir-faire des proches. Souvent, une dépression s’associe.





3. S'adapter





Consultez votre médecin traitant : il est votre premier interlocuteur et pourra poser un diagnostic. Des centres de consultation mémoire labellisés accueillent aussi les patients et leurs proches à tous les stades de la maladie (ils réalisent un bilan complet et proposent un projet de soins en coordination avec le médecin traitant).

Multipliez les occasions de vous informer, de vous former et de partager votre vécu auprès de bénévoles d'associations de familles telles que France Alzheimer, dans le cadre de groupes de paroles ou de cafés des aidants.

Adaptez son logement pour faciliter ses déplacements et prévenir les risques de chute.

Organisez des activités régulières pour maintenir son autonomie le plus longtemps possible, et continuez à l'associer et l'impliquer à la vie quotidienne, même si les troubles de l'attention l'empêchent de finir les tâches.

Veillez à maintenir un bon état de santé général en surveillant le poids, la tension et le cœur, l'alimentation et l'hydratation au quotidien, ainsi que la prise de médicaments, afin d'éviter toute complication.

Changez votre mode de communication afin d'accompagner et inciter votre proche (et non le contraindre ou l'interdire).

