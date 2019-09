Une nouvelle aide financière pour adapter la salle de bain

Disponible à la fin du mois, cette aide qui peut monter jusqu’à 5000 euros devrait concerner 200 000 personnes.

Un justificatif d'identité

Un justificatif de revenus (avis d'imposition)

Un justificatif de situation personnelle (relevé de pension de retraite ou justificatif de la perte d’autonomie - GIR 1 à 4)

Un justificatif de logement du lieu où les travaux seront réalisés (selon situation : taxe foncière, bail, attestation d'hébergement)

Un RIB

Une attestation d'accord de réalisation des travaux signée du bailleur pour les locataires

Et, pour les artisans choisis, un KBis, un RIB et le devis des travax.

Dans le cadre du plan d’investissement volontaire conclu entre le Gouvernement et Action Logement ( ex 1 % logement ) en avril dernier, une nouvelle aide pour adapter le logement au vieillissement est désormais proposée.Elle s’adresse aux, locataires ou propriétaires de leur logement, qui souhaitent faire réaliser des travaux dans leur salle de bain, pour remplacer la baignoire par une douche par exemple.Les personnes répondant à ces critères peuvent aussi bénéficier de l’aide s’ils sont logés chez un de leurs enfants salarié du secteur privé.Elle est attribuée sous conditions de ressources, et cumulable avec d’autres soutiens financiers, comme ceux de l’Anah, de la caisse de retraite ou du Département.Autre condition, les travaux doivent être effectués par un artisan porteur duS’il est d’ores et déjà possible de vérifier son éligibilité au dispositif sur le site d’Action Logement,Il faudra notamment fournir :