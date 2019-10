Alors qu’un projet de loi visant à revoir notre système d’accompagnement du grand âge doit être dévoilé dans les semaines qui viennent, un long documentaire diffusé ce mardi 1er octobresur RMC story dresse le portrait des Ehpad en France et présente des solutions innovantes pour mieux accompagner demain.





Réalisé par Agathe Soleranski, le documentaire Maison de retraite, un défi national, s’est attelé à évoquer à donner une vision large des maisons de retraite d’aujourd’hui.Résidents, direction, familles et professionnels ont tous la parole pour raconter leur vision de l’Ehpad, leurs choix, leurs difficultés aussi.On y voit des établissements où la vie se passe bien, où les équipes mettent tout en œuvre, en dépit des manques de moyens humains et financiers.Mais aussi d’autres où des drames ont lieu, avec des images et des témoignages parfois difficilement soutenables.: un Ehpad/hôtel de luxe en Tunisie, où des retraités français bénéficient d’un accompagnement et de prestations haut de gamme… mais qui posent parfois question, comme cette vidéosurveillance permanente, jusque dans les chambres, pour des images en temps réel auxquelles ont accès le personnel et les familles des personnes.Autres innovations évoquées, l’accueil familial, les colocations seniors et autres habitats regroupés, avec un focus sur les Babadines, à Clamart. Dans cette petite structure adossée à une crèche, une quinzaine de personnes âgées disposent de logements individuels et d’espaces partagés.La documentariste a aussi posé ses caméras dans un Ehpad public en cours de formation à l’Humanitude , et pu observer les apports de la méthode pour les résidents comme le personnel.« Transformer nos Ehpad devient un véritable enjeu de société », conclut le documentaire. « La vieillesse, c’est notre devenir à tous. A nous de définir aujourd’hui où nous voulons vivre demain. »Magazine Enquêtes prioritairesRMC Storyoctobre 2019 à 12h10