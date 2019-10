Des solutions pour les aidants de personnes polyhandicapées

Alors que la Caisse nationale de solidarité (CNSA) lance un programme expérimental autour de la question du polyhandicap, l’association Handéo publie un recueil de bonnes pratiques à destination des proches de personnes polyhandicapées. Focus sur ces deux initiatives qui proposent de vraies solutions aux aidants.



Former les proches



A l'initiative du Comité d'étude, d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées, de la Croix-Rouge française et de la CNSA, un programme d'action propose des formations aux aidants de personnes polyhandicapées.



Prévu sur 2019 et 2020, ces sessions de formation et d’information ont pour originalité d’être animées par des binômes aidants et professionnels.



Une façon de reconnaître et de valoriser l’expertise d’aidants, dont l’expérience du quotidien peut servir à ses pairs.



Financées à 80 % par la CNSA, les 144 sessions collectives de formation prévues auront vocation à aider et soutenir 1500 proches de personnes polyhandicapées.



Des formations ouvertes à toutes les familles et qui seront menées dans les Alpes-Maritimes, Côte d'Or, Dordogne, Gard, Gironde, Hérault, Haute-Loire, Loiret, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Vienne et Essonne.



Guider les proches



Association de déficiences et d’incapacités, le polyhandicap réduit nettement les capacités d'autonomie et d'expression de la personne atteinte.



Publié par l’association Handéo, le guide Les personnes polyhandicapées et leur famille à domicile compile des conseils pratiques pour favoriser et améliorer les échanges avec un proche polyhandicapé.



Un guide qui permet de mieux comprendre le polyhandicap et d’offrir des pistes pour un accompagnement adapté.