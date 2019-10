Pratique : des dizaines de tutos pour les aidants

On choisit rarement de devenir aidant. Une situation qui demande des compétences très larges, de l’organisation du quotidien à la coordination de différents professionnels en passant parfois par des gestes techniques. Pour aider les aidants, il existe de multiples ressources en ligne, et notamment des tutoriels vidéo. Tour d’horizon.





Savoir être aidant : une offre de formation complète… et gratuite





Maîtriser les gestes et les postures grâce à Esther et Philippe

Le savoir des professionnelles d’Ehpad en soutien

Le kit des aidants : conseils et explications pour mieux aider

Les associations Campus Urbain et Futurâge proposent une plateforme en ligne riche de multiples ressources destinées aux aidants.Ils pourront y trouver 11 vidéos de conseils pratiques pour accomplir les gestes du quotidien (faire le lit quand il est occupé, aider une personne à se lever, faire un shampoing au lit…) mais également un mooc (cours en ligne gratuit) comprendre le vieillissement, la maladie ou encore son rôle d’aidants.s vidéo sont à disposition.En parallèle des cours en ligne, Savoir être aidant offre aussi son expertise in situ lors d’Pour y participer gratuitement, il suffit de s’inscrire par mail à contact@savoiretreaidant.fr ou en ou appelant au 07 67 42 33 91.En s’appuyant sur 13 des vidéos de savoir être aidant, complétées de 17 fiches et 17 quizz, la Compagnie des aidants propose un parcours de formation gratuit centré sur les « gestes et postures ».Objectif :La formation permet d’obtenir une attestation de formation en ligne.Belle initiative que celle du centre hospitalier Elisabeth Désarnauts de Fumel, dans le Lot-et-Garonne, qui a décidé de partager son expérience au-delà des murs.Grâce à une quinzaine de vidéos, les professionnelles de l’établissement - diététiciennes, kinésithérapeutes et infirmières - transmettent une partie de leur expérience et leurs compétences.Ces tutos proposent des conseils de bonnes pratiques autour de trois thématiques :• S’installer• Se nourrir• Se déplacerDepuis 2017, le Collectif je t’aide enrichit chaque année son kit des aidants, une série de vidéos pratiques à destination de tous les aidants.Ils y trouveront des conseils pratiques sur les aides techniques ou les gestes et postures, des informations sur les lieux où s’adresser, les différentes aides financières… et l’éclairage d’une grande variété d’aidants et de professionnels impliqués dans la question.