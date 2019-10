Portrait-robot de l'aidant en 2019

A l’occasion de la journée nationale 2019, portrait des aidants aujourd’hui : qui sont-ils ? Comment vivent-ils leur situation ?





Qui sont les aidants ?

Un aidant qui se reconnaît de plus en plus

Et qui apporte une aide croissante





Des impacts négatifs conséquents





Mais aussi des conséquences positives

Majoritairement des(57 %), âgées de moins de 65 ans (81 %)90 % des aidants accompagnent un membre de leur famille.61 % de ces aidants, dont un peu plus de la moitié en tant que salariés.Un aidant sur trois apporte sonLa bonne nouvelle, c’est que de plus en plus de ces aidants ont conscience de leur situation :, contre 26 % en 2015.Ils apportent principalement, dans l’ordre, un(67 %), unecomme les courses, le repas, le ménage (58 %)et enfin une surveillance en téléphonant ou se déplaçant (48 %).Mais en 2019, cette aide prend de plus en plus de place dans la vie des aidants :e, contre 17 % l’an passé.avec presqu’un aidant sur 10 en situation d’épuisement totalDes aidants en burn-out qui ont du mal à accéder aux solutions de répit, car ils ne les connaissent pas, vivent dans un endroit où l’offre n’existe pas, ou alors sont soumis à des contraintes trop importantes (lourdeur des démarches administratives, temps, mobilité…). 40 % des aidants actifs déclarent ressentir un manque d’efficacité au travail en raison du stress et de la fatigue liés à leur rôle d’aidantPar ailleurs, l’immense majorité des salariés aidants (97 %) gère les démarches liées à leur proche au travail. Ce qui entraine, pour 66 % d’entre eux au moins, un impact sur leur efficacité.Tout d’abord, leur expérience les conduits à mieux anticiper leur propre vieillissement. Ainsi, 63 % des aidants d’une personne âgée en perte d’autonomie disent vouloir faire appel à une aide professionnelle à domicile pour eux-mêmes s’ils en ont besoin.Au-delà de ces considérations pratiques, de nombreux répondants tirent des bénéfices de la situation d’aide, avec, notamment,Etude menée par le groupe de services à la personne Domplus, qui accompagne 40 000 aidants.Etude Yoopies/LabRH auprès de 1300 répondants, juin 2019.Etude Oui Care auprès de 2 275 individus, septembre 2019.