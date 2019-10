Tout savoir sur les soins palliatifs

Dans l’optique de promouvoir la culture palliative, l'ASP fondatrice et le CREI Bientraitance et Fin de vie ont conçu un mooc dédié aux soins palliatifs. Cette formation à distance est entièrement gratuite et ouverte à tous.



Les soins palliatifs désignent les soins qui ne visent que le confort du malade, atteint d’une maladie grave et souvent en phase de fin de vie.



Leur objectif est d’apaiser la douleur physique, de diminuer l’anxiété et de prendre en charge la souffrance psychologique.



Se former à la pratique des soins palliatifs



Le ministère des Solidarités et de la Santé estime que 150 000 à 200 000 personnes ont besoin, chaque année, de soins palliatifs. Pourtant, 70 % d’entre eux n’y ont pas accès.



Ce mooc a donc vocation à faire connaître les soins palliatifs et à développer sa pratique.



La formation s’adresse aussi bien au grand public, aux aidants, aux bénévoles mais aussi aux professionnels qui souhaiteraient renforcer leurs connaissances sur le sujet.



Fruit de deux années de travail et réalisé avec des experts des soins palliatifs, le mooc se compose de 6 modules dans lesquels vidéos et quizz permettent d’apprendre et de tester ses connaissances.



Liste des 6 modules :

Les fondamentaux

Les soins palliatifs, c’est où ?

Les soins palliatifs, en pratique c’est quoi ?

Les soins palliatifs, spécificités en fonction des personnes

Modules professionnels/bénévoles/aidants

Les questions complexes

Chacun est libre de progresser à son rythme et une attestation de suivi peut être délivrée à l’issue de la formation.



L’ouverture des cours aura lieu le 15 octobre, date également de la fin des inscriptions.