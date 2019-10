Journées portes ouvertes 2019 des établissements labellisés et engagés vers le Label Humanitude

Pour donner à voir la qualité de leur prendre soin, des établissements labellisés et engagés vers le Label Humanitude ont ouverts leurs portes le 11 octobre dernier. Ateliers explicatifs sur les pratiques de soin (regards, paroles, touchers, verticalité), visites des lieux de vie-lieux d'envies, goûters aux textures modifiées... les équipes étaient fières de présenter leurs métiers qui recrutent !

Ateliers pour les familles, les seniors, les médias



Ateliers pour les professionnels du prendre soin

Entrer en relation avec un proche désorienté demande de commencer par capter son regard : on se place face à lui, à l'horizontal, dans l'axe, et on se rapproche pour capter son attention et obtenir son assentiment à la proposition d'activité ou de soin, qui s'enchaîne.Les équipes des établissements labellisés et engagés vers le Label Humanitude qui ont ouvert leurs portes ce 11 octobre, ont partagé des techniques d'entrée en relation qui pacifient et apaisent les risques de soins difficiles.Quand les personnes aidées sont désorientées, elles risquent de sursauter et mal accepter un soin s'il n'est pas annoncé par un croisement de regard professionnalisé."On le voit ici, nos parents sont calmes, prévenus et ils participent facilement aux activités et aux soins proposés", témoigne la vice-présidente du conseil de la Vie Sociale de l'Ehpad St Jean de Bergues. "On explique dès la pré-admission notre prendre soin", détaillent la directrice et le médecin coordonnateur. "Les familles découvrent et se font expliquer les éventuels reports de soin, le refus de la contention... tout est précisé dans le contrat de séjour (et ses annexes) alignés avec les valeurs et le projet de l'établissement".Ailleurs, comme aux Opalines à Noisy-le-Grand, le film Comprendre la maladie d'Alzheimer : les réponses de l'Humanitude a servi de support à la discussion.Techniques d'entrée en relation, techniques de relevé d'une chaise, d'un lit, avec la manutention relationnelle... les professionnels des établissements s'en sont donné à coeur joie pour présenter leurs savoirs à leurs pairs.Comment avez-vous vécu les résistances aux changements ? Comment assurez-vous la pérennisation des savoirs quand les équipes changent, pour les nouveaux arrivés ? Comment votre organisation permet-elle le respect des rythmes de vie des résidents avec les moyens qui sont alloués ? Comment accompagnez-vous les familles, les proches, dans le respect des 5 principes du Label Humanitude, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans tous les services ? Comment le Label Humanitude est-il suivi, ré-évalué ?Ces journées portes ouvertes apportent des réponses opérationnelles, entre professionnels, fiers de leur prendre soin, debout jusqu'au bout !