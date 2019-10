Prévention : tout savoir sur les "chutes silencieuses"

Connaissez-vous les chutes silencieuses ? Ces chutes paraissent anodines, n’entraînent pas de consultation médicale, mais doivent être prises au sérieux, explique le Dr Antoine Piau, gériatre au CHU de Toulouse.

à l’intérieur (62 %)

dans un endroit bien éclairé (81 %)

dans la chambre à coucher

Le médecin a analysé 371 chutes survenues au domicile de 200 personnes âgées volontaires et suivies pendant 4 ans, essentiellement des femmes (74 %), âgées de 83,3 ans en moyenne.Des chutes qui n’ont pas conduit les personnes tombées à consulter : « Ces chutes ne se manifestaient pas par des blessures (plaie, fracture), tout allait bien en apparence, mais elles altéraient la marche et ça, c’est très grave chez une personne âgée », explique le gériatre.cette fois avec des conséquences potentiellement plus graves.Il est donc essentiel de prêter attention à ces chutes silencieuses, qui, dans l’étude d’Antoine Piau, sont survenues pour la plupart :Mais également de jouer la carte de la prévention. PourD’abord,quelle qu’elle soit. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, rester assis trop longtemps (plus de trois heures d’affilée) augmente le risque de chute car la sédentarité dégrade l’équilibre.Ensuite,pour rester en forme, et pour lutter contre la dénutrition et la déshydratation qui peuvent causer des déséquilibres.Il est aussi indispensable de: existe-t-il des pièces dangereuses dans la maison (tapis, fils qui traînent…) ? Il existe des aides financières si des travaux ou des aménagements sont nécessaires.Vérifier aussi que vos chaussures sont adaptées à votre pied.Enfin,N’hésitez pas à évoquer le sujet avec votre médecin traitant ou avec le pharmacien, par exemple dans le cadre d’un bilan de médication.