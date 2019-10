Vivre chez soi en sécurité : conseils et solutions à découvrir à bord du camion Ma Maison A'Venir

Entreprendre des travaux chez soi est rarement une partie de plaisir, quel que soit son âge. Mais il est parfois indispensable de se lancer pour rendre son logement sûr. En Nouvelle-Aquitaine, un camion pas comme les autres sillonne les routes afin de sensibiliser et informer les personnes âgées sur le sujet.

Baptiséce lieu itinérant de prévention va à la rencontre des habitants de la Charente-Maritime, de Charente et de la Vienne pour leur présenter toutes les solutions pour bien vivre chez soi, en toute sécurité.Aujourd’hui, seuls 6 % des logements sont adaptés à l’âge, alors que les chutes surviennent en majorité au domicile des personnes âgées. Des chutes qui peuvent entraîner ou accélerer une perte d'autonomie.Une fois garé, le camion se transforme en un grand studio de 25 mgrâce à un ingénieux système de parois mobiles.Les passants sont ensuite invités à visiter les lieux, accessibles aux personnes à mobilité réduite, et à découvrir des objets pour leur faciliter le quotidien, mais aussi des conseils pour aménager sa maison.A l’intérieur, un chargé de prévention et un ergothérapeute donne toutes les informations nécessaires, et répondent aux questions des visiteurs.Ailleurs en France, d’autres initiatives permettent de voir par soi-même à quoi ressemble un logement adapté : la Maison Dahlia au Havre, la maison Hapi à Amiens, l’ Espace idées bien chez moi à Paris ou encore Unapparté à Grenoble.