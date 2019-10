A lire : deux guides pour bien vivre sa retraite

Qu’elle soit placée sous le signe du repos, de l’engagement, de la découverte ou tout à la fois, ces deux guides ont pour ambition, chacun à leur manière, d’aider leurs lecteurs à bien vivre leur retraite.





Etre l’acteur de sa retraite, par Hélène Martineau et Nathalie Masson





Ce guide s’appuie sur la programmation neuro-linguistique, ou PNL, pour aider les jeunes retraités comme les retraités « installés » à définir leur projet, s’organiser, gérer le changement…



Cette méthode, née dans les années 1970 aux Etats-Unis, repose sur la logique et le langage pour « acquérir du savoir-être et du savoir-faire de façon simple et efficace », écrit en préface de l’ouvrage la coach Raymonde Forget.



En clair, par le biais d’exercices, mais aussi de conseils et de témoignages, les lecteurs vont être accompagnés tout au long du livre pour s’adapter à leur nouvelle vie et construire par leurs choix et leurs prises de conscience leur « scénario de vie ». Moteur, action !



Être l'acteur de sa retraite, 4ème édition

Hélène Martineau, Nathalie Masson

Editions Gereso

Juillet 2019

18 euros

Petit futé – Guide de la retraite 2020

L’édition spéciale retraite du Petit futé s’attache à donner toutes les informations utiles au futurs et nouveaux retraités.La première partie du guide, qui compte pour la moitié de l’ouvrage, a pour ambition d’aider les lecteurs à s’y retrouver « dans les méandres des lois sur la retraite, sur la complexité des caisses de retraite ».Au-delà des adresses nécessaires, le guide explique dans le détail le fonctionnement du système tel qu’on le connaît aujourd’hui, donne des conseils pour bien anticiper son départ, sur les différentes façons d’investir pour obtenir un complément de retraite…La seconde moitié de l’ouvrage s’intéresse à la vie quotidienne à la retraite, avec une partie consacrée à la santé, aux activités et au logement, et une dernière sur les vacances et les voyages.Là encore, conseils pratiques et bonnes adresses permettront de répondre à la plupart des questions que se posent les lecteurs.Petit futé – Guide de la retraite 2020Claire Delbos, Jean-Paul Labourdette, Dominique Auzias et al.Les nouvelles éditions de l’universitéOctobre 20199,95 euros