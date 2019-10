Des outils pour se prémunir de l'ostéoporose

Dimanche dernier avait lieu la journée mondiale contre l’ostéoporose. A cette occasion, l’Association française de lutte anti-rhumatismale (AFLAR) a publié plusieurs supports de sensibilisation afin d’inciter le grand public à se faire dépister.



L’ostéoporose est une maladie qui fragilise les os et accentue le risque de fracture.



Contrairement à l’arthrose qui est liée à l’usure du cartilage des articulations, l’ostéoporose se caractérise par une réduction de la densité des os.



Les femmes, principales victimes



Cette maladie est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme et l’AFLAR estime qu’à 65 ans, 39 % de femmes souffrent d’ostéoporose.





Les symptômes de l’ostéoporose étant invisibles, c’est souvent après une chute que la diminution osseuse est constatée.



Cependant certains facteurs de risque ont été identifiés :

âge

ménopause

tabagisme

alcoolisme

manque d’activité physique

maigreur

antécédents familiaux d’ostéoporose

inactivité physique

carence vitaminocalcique



Evaluer ses risques



Afin de déterminer si vous avez un profil à risque d’ostéoporose et sensibiliser le grand public, l’International Osteoporosis Foundation a mis en ligne un petit test évaluatif.



Rapide et pédagogique, ce test a pour objectif d’inciter les personnes susceptibles de développer de l'ostéoporose à aller consulter un spécialiste.



L’ostéoporose étant responsable d’environ 400 000 fractures chaque année en France.



De son côté l’AFLAR propose un mini guide et une application, permettant par le biais d’un questionnaire et de documents pédagogiques, de comprendre la maladie et de connaître le risque de la contracter.