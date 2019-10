L'association Un regard pour toi ouvre sa première boutique à Paris

L’association Un regard pour toi, qui a pour objectif d’aider les personnes mal ou non-voyantes à choisir leurs vêtements, vient d’ouvrir une première boutique à Paris. Visite.

Elégance accessible

Gagner en autonomie jusque dans la penderie

C’est dans le quartier Gaîté, non loin de Montparnasse, que la boutique Un regard pour toi a ouvert ses portes en juin dernier.A l’intérieur, une sélection de vêtements de seconde main de qualité, pour hommes, femmes, et bébés, présentés dans un espace cosy et agréable.Les huit portants rassemblent les vêtements par style ou type de pièce, et des étagères permettent de mettre en valeur t-shirts, chaussures et accessoires.Aux murs, un charmant papier peint fleuri souligne les idées de tenues composées par une bénévole.Au sol, un étroit tapis rouge guide les clients et facilite leur cheminement dans la boutique, qu’ils soient déficients visuels ou non.« La boutique est ouverte à tous », insiste Hayette Louail, la présidente de l’association. Et de fait, la clientèle du magasin est pour l’instant composée essentiellement de personnes voyantes – environ 80 %.Mais les clients déficients visuels viennent aussi en confiance : lAu-delà des jolies pièces de saison qu’ils pourront trouver chez Un regard pour toi à des– pour permettre, notamment, aux bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés de se vêtir élégamment à moindre coût -, les visiteurs pourront se faire conseiller, mais aussi bénéficier d’autres services.« Nous leur proposons d’équiper les vêtements, qu’ils les achètent ici ou non, de la puce électronique développée par l’association », explique Kenza El Mouaddin.Cette puce, lue par un smartphone, détaille au propriétaire les caractéristiques de son vêtement (couleur, motifs…) grâce à la synthèse vocale.Un système développé par une bénévole de l’association, pour un service proposé à 80 centimes d’euro par pièce pour les adhérents, et 1,20 euro pour les non-adhérents : « soit moins que le prix de revient de la puce », souligne la chargée de communication.Les clients peuvent aussi faire retoucher leurs vêtements, etgrâce à trois ordinateurs équipés de dispositifs de synthèse vocale. Un service facturé deux euros pour deux heures de connexion, en présence d’un bénévole ou non selon le souhait du client.Au-delà de la boutique parisienne, l’association propose un accompagnement pour faire les magasins ou trier sa penderie àUne ville où Hayette Louail rêve d’ouvrir une deuxième boutique en 2020.Boutique Un regard pour toi36 rue de l’Ouest, 75014 ParisMétro Montparnasse ou GaîtéOuvert du mardi au samedi de 11h à 19h